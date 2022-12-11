США не подталкивают Украину к операциям внутри РФ, — Белый дом

Вашингтон, как отмечают в администрации Джо Байдена, не поощряет и не поддерживает нанесение ударов по объектам в тылу РФ, а поставляемая Украине военная помощь предназначена только для освобождения территорий.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью ABC заявил, США не поощряют эскалацию военного конфликта в Украине, поскольку это не приносит пользы ни украинскому народу, ни интересам Вашингтона.

Заявление Кирби прозвучало в контексте серии ударов, которые были недавно нанесены по российским аэродромам "Энгельс" и "Дягилево". По словам американского чиновника, белый дом не поощряет и не поддерживает подобные операции украинских военных на территории РФ.

"Я позволю украинским вооруженным силам самим говорить о своих операциях. Мы не поощряем и не поддерживаем украинские операции на территории России. Мы пытаемся убедиться, что они смогут защитить свою территорию и отвоевать свои земли в Украине", — заявил Кирби.

Также представитель Белого дома отметил, что с момента начала военных действий Соединенные Штаты ведет мониторинг рисков эскалации конфликта, поскольку в Вашингтоне считают, что обострение ситуации в Украине не принесет никакой пользы украинцам и россиянам, а также не будет полезным для интересов США.

Вместе с тем Кирби подчеркнул, что на фоне недавних заявлений президента Владимира Путина, который "полон решимости продолжать войну против Украины", Вашингтон объявил об увеличении объемов военной помощи Украине для защиты своих территорий.

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"Трудно точно сказать, о чем Путин думает в тот или иной момент, а пытаться проникнуть в его мозг — глупое занятие. Мы судим о нем по его действиям. И то, что мы видим на местах, — это человек, который полон решимости продолжать войну против Украины. Именно поэтому в пятницу в пятницу мы объявили об увеличении помощи в области безопасности украинским вооруженным силам, чтобы они продолжали отвоевывать свои территории", — подчеркнул Кирби.

Ранее сообщалось, что 5 декабря в сети появились спутниковые снимки, на которых видны последствия удара по авиабазе "Дягилево" в Рязанской области. На фото видны разбросанные объекты возле бомбардировщика Ту-22М и следы ожогов на нем, что говорит о вероятном повреждении самолета.

Комментируя удары по российским аэродромам, спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что инциденты стали новым витком в войне РФ против Украины. Тем не менее Украина имеет полное право защищать своих людей и территорию от российской агрессии.