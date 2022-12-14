Вороги побачать, що ми готові: у Південній Кореї запрацювало космічне командування армії США

Базу відкрили за 65 км від Сеула. Вона попереджатиме союзників про пуск балістичних ракет КНДР і Китаю.

Related video

На території Південної Кореї запрацювало перше космічне командування американської армії поза США. Про це повідомляє CNN.

Створення Космічних сил США — це один із останніх кроків у розвитку армії. Присутність на Корейському півострові сигнал для Північної Кореї та Китаю. Обидві країни посилюють балістичні ракети швидкими темпами. Серед завдань підрозділу буде попередження про пуски ракет, координація космічних операцій і послуги з навігації та супутникового зв'язку в регіоні.

Церемонія відкриття нового підрозділу відбулася в ангарі на авіабазі "Осман" у Пхьонгхеку — це за 65 км від столиці Сеула. Як заявив Джошуа Макалліон, командувач космічними силами, запуск американської бази повинен мати стримувальний ефект.

"Сподіваюся, вони побачать, що ми готові. Я та мої підопічні готові працювати вдень чи вночі", — заявив Макалліон.

Також він додав, що не варто іронізувати, що їх порівнюють зі "Стартреком". Це молода сила, яка постійно покращується. Бригадний генерал Ентоні Масталір додав, що відкриття підрозділу Космічних сил є прикладом інтегрованого стримування. США демонструють здатність проєктувати владу на суші, на морі, у повітрі й тепер у космосі.

Нагадаємо, 6 грудня США та Південна Корея проводили військові навчання. У відповідь КНДР відкрила артилерійський вогонь.

Раніше Кім Чен Ин заявив, що він хоче мати найпотужніші ядерні сили.