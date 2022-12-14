Враги увидят, что мы готовы: в Южной Корее заработало космическое командование армии США

Базу открыли в 65 км от Сеула. Она будет предупреждать союзников о пуске баллистических ракет КНДР и Китая.

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На территории Южной Кореи заработало первое космическое командование американской армии за пределами США. Об это сообщает CNN.

Создание Космических сил США — это один из последних шагов в развитии армии. Присутствие на Корейском полуострове сигнал для Северной Кореи и Китая. Обе страны усиливают баллистические ракеты быстрыми темпами. Среди задач подразделения будет предупреждение о пусках ракет, координации космических операций и услуги по навигации и спутниковой связи в регионе.

Церемония открытия нового подразделения состоялась в ангаре на авиабазе Осман в Пхеонгтеке — это в 65 км от столицы Сеула. Как заявил Джошуа Макаллион, командующий космическими силами, запуск американской базы должен иметь сдерживающий эффект.

"Надеюсь, они увидят, что мы готовы. Я и мои подопечные готовы работать днем или ночь", — заявил Макаллион.

Также он добавил, что не стоит иронизировать по поводу того, что их сравнивают со "Стар треком". Это молодая сила, которая постоянно улучшается. Бригадный генерал Энтони Масталир добавил, что открытие подразделения Космических сил является примером интегрированного сдерживания. США демонстрируют способность проецировать власть на суше, на море, в воздухе и теперь в космосе.

Напомним, 6 декабря США и Южная Корея проводили военные учения. В ответ КНДР открыла артиллерийский огонь.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что он хочет иметь самые мощные ядерные силы.