"Вирішальна перевага": Захід обговорює передачу Україні сучасних винищувачів, — ЗМІ

За інформацією журналістів, союзники намагаються визначити, яка зброя зараз найбільше допоможе Києву. Водночас вона повинна виключати атаки на російську територію.

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Союзники України розглядають передачу озброєння, яке дасть Києву "вирішальну перевагу" у війні з Росією і дозволить завершити війну. Про це пише видання Evening Standard, посилаючись на свої джерела.

Як уточнюють журналісти, зараз Захід прагне з'ясувати, що конкретно може дати Україні таку перевагу "без переходу до наступу проти РФ".

"Допомога — це може бути будь-що, але тільки те, що виключає напади на російську територію, крім тієї, яка безпосередньо використовується для завдання ударів по Україні. Зараз активно обговорюється, що може дати Україні вирішальну перевагу на полі бою без переходу в наступ на Росію", — прокоментували високопоставлені американські чиновники, чиї імена не називаються.

Серед іншого Захід розглядає можливість передати Україні сучасні винищувачі для протистояння Росії в повітрі. Вони мають замінити застарілі МіГ-29.

"Все це знаходиться в полі зору, і все це є частиною діалогу з українцями, що триває. Але я не можу сказати, яке рішення в кінцевому підсумку буде прийнято", — зазначив один із співрозмовників видання.

Як наголошують джерела журналістів, передача озброєння залежатиме від ситуації на фронті та від того, на чому Україна вирішить зосередити свої зусилля.

Нагадаємо, Україна отримає від Франції та Італії систему ППО Mamba. Система призначена для захисту від ракетних загроз, літаків та безпілотників.

Раніше Фокус писав, що Україна запросила у Франції танки Leclerc. Це танк третього покоління, який розробляється та виробляється компанією Nexter Systems. Він знаходиться на озброєнні Франції, Йорданії та ОАЕ.