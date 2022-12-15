"Решающее преимущество": Запад обсуждает передачу Украине современных истребителей, — СМИ

По информации журналистов, союзники пытаются определить, какое оружие сейчас больше всего поможет Киеву. При этом оно должно исключать атаки на российскую территорию.

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Союзники Украины рассматривают передачу вооружения, которое даст Киеву "решающее преимущество" в войне с Россией и позволит завершить войну. Об этом пишет издание Evening Standard, ссылаясь на свои источники.

Как уточняют журналисты, сейчас Запад стремится выяснить, что конкретно может дать Украине такое преимущество "без перехода в наступление против РФ".

"Помощь — это может быть что угодно, но только то, что исключает нападения на российскую территорию, кроме той, которая непосредственно используется для нанесения ударов по Украине. Сейчас активно обсуждается, что может дать Украине решающее преимущество на поле боя без перехода в наступление на Россию", — прокомментировали высокопоставленные американские чиновники, чьи имена не называются.

Среди прочего, Запад рассматривает возможность передать Украине современные истребители для противостояния России в воздухе. Они должны заменить устаревшие МиГ-29.

"Все это находится в поле зрения, и все это является частью продолжающегося диалога с украинцами. Но я не могу сказать, какое решение в конечном итоге будет принято", — отметил один из собеседников издания.

Как подчеркивают источники журналистов, передача вооружения будет зависеть от ситуации на фронте и от того, на чем Украина решит сосредоточить свои усилия.

Напомним, Украина получит от Франции и Италии систему ПВО Mamba. Система предназначена для защиты от ракетных угроз, самолетов и беспилотников.

Ранее Фокус писал, что Украина запросила у Франции танки Leclerc. Это танк третьего поколения, который разрабатывается и производится компанией Nexter Systems. Он находится на вооружении Франции, Иордании и ОАЭ.