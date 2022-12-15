Ціль №1 для РФ: як захистити ЗРК Patriot від російських атак, якщо його передадуть Україні

Одна батарея ЗРК Patriot може зайняти до одного квадратного кілометра. Тому для їх захисту потрібно буде облаштувати багатошарову систему оборони, включаючи засоби ППО малого радіуса дії та комплекс проти БПЛА.

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У ЗМІ все частіше пишуть, що США розглядають питання передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot. The War Zone зналися на тому, як їх можна буде захистити від російських атак.

Після появи в західних ЗМІ повідомлень про те, що США розглядають питання передачі ЗСУ ППО великого радіуса дії Patriot, у Кремлі на цю заяву одразу заявили, що це буде їхньою ціллю №1 для знищення. Якщо їх передадуть, то перед Україною буде серйозний виклик щодо їхнього захисту.

ЗРК Patriot — це здебільшого статистичний комплекс, який займає багато місця, потребує великої кількості операторів та має дуже потужний радар. Його зможуть виявити російські літаки розвідки типу Іл-20. Для встановлення однієї батареї Patriot з 6 і більше пусковими установками потрібно 50-60 солдатів для встановлення комплексу, а потім від 25 до 30 осіб для безпосередньої експлуатації та обслуговування. Розгорнутий комплекс займе до квадратного кілометра.

Як захистити ЗРК Patroit?

У виданні звернулися до експерта з ППО та полковника армії США у відставці Девіда Шенка, щоб дізнатися як захистити дорогий комплекс. У ЗС РФ є ракети Х-31Р для ураження радарів, одна з версій ракети створена спеціально для ураження Patriot. Не меншу небезпеку для ЗРК становитиме і Shahed-136 та крилаті ракети Х-31.

[ + – ] C-RAM може знищувати ворожі боєприпаси та безпілотники

Тому для ЗРК Patriot потрібний багатоешелонований захист:

комплекси радіоелектронної боротьби

засоби для боротьби з безпілотниками

зенітно-артилерійські системи C-RAM

ЗРК Avenger малого радіуса дії або екіпажі з ПЗРК Stinger

прикриття від ЗРК NASAMS

[ + – ] ЗРК Avenger

Як заявив Шенк, зараз йому нічого невідомо про те, щоб було б знищено хоч одну батарею Patriot. Вони знаходяться під прямою військовою загрозою в Ємені та Ізраїлі. Однак річ у тому, що у цих конфліктах не було такої кількості та якості озброєння як у ЗС РФ.

Нагадаємо, генерал США заявив, що знадобляться місяці, щоб почати використовувати ЗРК Patriot.

Раніше ЗМІ заявили, що у Пентагоні підтвердили плани відправити в Україну системи ЗРК Patriot. Розробляється план навчання для бійців ЗСУ.