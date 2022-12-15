Цель №1 для РФ: как защитить ЗРК Patriot от российских атак, если его передадут Украине

Одна батарея ЗРК Patriot может занимать до одного квадратного километра. Поэтому для их защиты нужно будет обустроить многослойную систему обороны, включая средства ПВО малого радиуса действия и комплекс против БПЛА.

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В СМИ все чаще пишут о том, что США рассматривают вопрос передачи Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. The War Zone разбирались, как их можно будет защитить от российских атак.

После появления в западных СМИ сообщений о том, что США рассматривают вопрос передаче ВСУ ПВО большого радиуса действия Patriot, в Кремле на это заявление сразу же заявили, что это будет их целью №1 для уничтожения. Если их передадут, то перед Украиной будет серьезный вызов по их защите.

ЗРК Patriot — это в большинстве статистический комплекс, который занимает много места, требует большое количество операторов и имеет очень мощный радар. Его смогут обнаружить российские самолеты разведки по типу Ил-20. Для установки одной батареи Patriot с 6 и более пусковыми установками требуется 50-60 солдат для установки комплекса, а затем от 25 до 30 человек для непосредственной эксплуатации и обслуживания. Развернутый комплекс займет до одного квадратного километра.

Как защитить ЗРК Patroit?

В издании обратились к эксперту по ПВО и полковнику армии США в отставке Девиду Шенку, чтобы узнать как защитить дорогостоящий комплекс. У ВС РФ есть ракеты Х-31Р для поражения радаров, одна из версий ракеты создана специально для поражения Patriot. Не меньшую опасность для ЗРК будет составлять и Shahed-136 и крылатые ракеты Х-31.

[ + – ] C-RAM может уничтожать вражеские боеприпасы и беспилотники

Поэтому для ЗРК Patriot нужна многоэшелонированная защита:

комплексы радиоэлектронной борьбы

средства для борьбы с беспилотниками

зенитно-артиллерийские системы C-RAM

ЗРК Avenger малого радиуса действия или экипажи с ПЗРК Stinger

прикрытие от ЗРК NASAMS

[ + – ] ЗРК Avenger

Как заявил Шенк, на данный момент ему ничего неизвестно о том, чтобы была бы уничтожена хоть одна батарея Patriot. Они находятся под прямой военной угрозой в Йемене и Израиле. Однако дело в том, что в этих конфликтах не было такого количества и качества вооружения как у ВС РФ.

Напомним, генерал США заявил, что потребуются месяцы, чтобы начать использовать ЗРК Patriot.

Ранее СМИ заявили, что в Пентагоне подтвердили планы отправить в Украину системы ЗРК Patriot. Разрабатывается план обучения для бойцов ВСУ.