Батальйон щомісяця. США подвоїть навчання української армії у Німеччині, – NYT

Навчання стане масштабнішим. Військових навчатимуть діяти у складі Сухопутних військ з артилерією.

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Пентагон розширює підготовку українських солдат на базі в Німеччині. Байден схвалив рішення. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

Двоє американських чиновників заявили, що президент Байден схвалив план розширення підготовки українських солдат у Німеччині. Американські інструктори зможуть навчати цілий батальйон щомісяця від 600 до 800 бійців із початку 2023 року.

Як зазначають у виданні, зараз США щодня навчають майже 300 бійців на місяць. З моменту повномасштабного вторгнення американські інструктори навчили 3 100 українських солдат невеликими групами. Здебільшого акцент робився на конкретних зразках озброєнь, які передавали Україні. Зокрема, 610 бійців уже навчено роботі на РСЗВ HIMARS.

У межах нового етапу бойової підготовки США навчатимуть українських військових більш комплексним завданням. Зокрема, підготовку працювати у межах груп Сухопутних військ з артпідготовкою. Навчання проходитиме на базі в Графенвері, Німеччина. На ній також є інструктори Об'єднаної багатонаціональної навчальної групи для України.

Заявляється, що українські чиновники спершу побоювалися виводити велику кількість військ із фронту для навчання. Однак зима уповільнює бойові дії, тому зараз є вікно, коли це можна робити.

Нагадаємо, в CNN писали, що США готуються навчати до 2 500 солдат ЗСУ на місяць. Передбачалося навчання на кількох німецьких базах.

Раніше в ЄС узгодили тренувальну місію для українських військових. Планується підготувати тисячі людей.