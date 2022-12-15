Батальон каждый месяц. США удвоит обучение украинской армии в Германии, – NYT

Обучение станет более масштабным. Военных будут обучать действовать в составе Сухопутных войск с артиллерией.

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Пентагон расширяют подготовку украинских солдат на базе в Германии. Байден одобрил решение. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Двое американских чиновников заявили, что президент Байден одобрил план по расширению подготовки украинских солдат в Германии. Американские инструкторы смогут обучать целый батальон каждый месяц — от 600 до 800 бойцов с начала 2023 года.

Как отмечают в издании, сейчас США каждый день обучают около 300 бойцов в месяца. С момента полномасштабного вторжения, американские инструкторы обучили 3100 украинских солдат небольшими группами. В основном акцент делался на конкретных образцах вооружений, которую передавали Украине. В частности, 610 бойцов уже обучены работе на РСЗО HIMARS.

В рамках нового этапа боевой подготовки, США будут обучать украинских военных более комплексным задачам. В частности, подготовку работать в рамках групп Сухопутных войск с артподготовкой. Обучение будет проходить на базе в Графенвере, Германия. На ней также находятся инструкторы Объединенной многонациональной учебной группы для Украины.

Заявляется, что украинские чиновники сперва опасались выводить большое количество войск из фронта для обучения. Однако зима замедляет боевые действия, поэтому сейчас есть окно, когда можно это делать.

Напомним, в CNN писали, что США готовятся обучать до 2500 солдат ВСУ в месяц. Предполагалось обучение на нескольких немецких базах.

Ранее в ЕС согласовали тренировочную миссию для украинских военных. Планируется подготовить тысячи человек.