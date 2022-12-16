"Врятувала ванна": мешканці будинку у Кривому Розі дивом вижили після влучення ракети (відео)

За словами жінка, що представилася Ніною Григорівною, вона зайшла у ванну, а за кілька хвилин пролунав вибух. Її могло придавити, бо вилетіло все — рами, люстра та інше.

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Мешканка Кривого Рогу розповіла, що їй дивом вдалося врятуватися під час масованого обстрілу сьогодні, 16 грудня. Про це повідомляє Telegram-канал "СвоЇ | Кривий Ріг".

Жінка, що представилася Ніною Григорівною, пояснила, що зайшла у ванну, а за кілька хвилин пролунав вибух.

"У кухні все грохнуло. Якби я там стояла, мене б там придавило, бо все вилетіло: з рамами, з усім, і люстра, і все летіло. Дві хвилини, як я зайшла у ванну, я до стоматолога збиралася <... > У ванній теж кахель пішов, хоча я осторонь стояла", — у сльозах розповіла криворіжанка.

"Тільки сів на диван, і в цей момент — вибух, винесло мені тут. Я відразу не зрозумів, що [відбулося], пішов, як глянув — жах! Нічого не залишилося", — пояснив мешканець Кривого Рогу Олександр Іванович, додавши, що чув крики та стогін постраждалих.

Ще одна мешканка будинку розповіла, що її син щойно встиг поснідати, як вибуховою хвилею зруйнувало кухню.

"Лише поснідав мій син і встиг вийти, живий, здоровий. А ремонт відновить усе, хоча зруйновано практично все", — зазначила жінка.

Під час масованого обстрілу українських міст після влучення ракети у Кривому Розі обрушився під'їзд, і загинули двоє мешканців, вісім інших отримали травми.

Раніше Фокус повідомляв, що військовослужбовець Сил тероборони збив із кулемета крилату ракету, що летіла на Київ. За словами очевидців, від ракети відлітали зелені іскри, після чого вона почала кружляти, пішла хвостом і впала в поле.