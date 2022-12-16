"Спасла ванная": жильцы дома в Кривом Роге чудом выжили после попадания ракеты (видео)

По словам женщина, представившейся Ниной Григорьевной, она зашла в ванную, а спустя несколько минут раздался взрыв. Ее могло придавить, потому что вылетело все — рамы, люстра и прочее.

Related video

Жительница Кривого Рога рассказала, что ей чудом удалось спастись во время массированного обстрела сегодня, 16 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал "СвоЇ | Кривий Ріг".

Женщина, представившаяся Ниной Григорьевной, пояснила, что зашла в ванную, а спустя несколько минут раздался взрыв.

"В кухне все грохнуло. Если бы я там стояла, меня бы там придавило, потому что все вылетело: с рамами, со всем, и люстра, и все летело. Две минуты, как я зашла в ванную, я к стоматологу собиралась <…> В ванной тоже кафель пошел, хотя я в стороне стояла", — в слезах рассказала криворожанка.

"Только сел на диван, и в этот момент — взрыв, вынесло мне тут. Я сразу не понял, что [произошло], пошел, как глянул — кошмар! Ничего не осталось", — объяснил житель Кривого Рога Александр Иванович, добавив, что слышал, как крики и стоны пострадавших.

Еще одна жительница дома рассказала, что ее сын только что успел позавтракать, как взрывной волной разрушило кухню.

"Только позавтракал мой сын и успел выйти, живой, здоровый. А ремонт восстановит все, хотя разрушено практически все", — отметила женщина.

Во время массированного обстрела украинских городов после попадания ракеты в Кривом Роге обрушился подъезд, и погибли два жильца, восемь других получили травмы.

Ранее Фокус сообщал, что военнослужащий Сил теробороны сбил из пулемета крылатую ракету, летевшую на Киев. По словам очевидцев, от ракеты отлетали зеленые искры, после чего она начала кружиться, "пошла хвостом" и упала в поле.