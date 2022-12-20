Росія ділить своїх полонених на "сорти" під час обміну, — ГУР Міноборони

За словами представника розвідки Андрія Юсова, в РФ найменше хочуть обмінювати мобілізованих з окупованих територій України.

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Найвище російське керівництво ділить усіх військовополонених на "сорти" під час підготовки до обміну. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє пресслужба розвідки.

В українській розвідці зазначили, що російський режим за своєю суттю є фашистським, тому вони проводять градацію за важливістю повернення військовополонених. Як зазначає Юсов, РФ найменше зацікавлені у поверненні мобілізованих із тимчасово окупованих територій, вони №1 в антирейтингу. Щодо решти ведуться важкі переговори.

"Зрозуміло, що офіцери користуються підвищеним попитом. А також люди, які мають певні знання і навички. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але чим простіша людина для раш*стів, тим менше до неї інтересу", — зазначив представник військової розвідки.

Нагадаємо, у Червоному Хресті заговорили про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Історії відомі такі випадки, тож російсько-українська війна може бути не винятком.

14 грудня відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 64 бійців ЗСУ. Серед бійців захисники Бахмута, американець та офіцери.