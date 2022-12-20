Россия делит своих пленных на "сорта" в ходе обмена, – ГУР Минобороны

По словам представителя разведки Андрея Юсова, в РФ меньше всего хотят обменивать мобилизованных из оккупированных территорий Украины.

Related video

Высшее российское руководство делит всех военнопленных на "сорта" в ходе подготовки к обмену. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает пресс-служба разведки.

В украинской разведке отметили, что российский режим по своей сути фашистский, поэтому они проводят градацию по важности возвращения военнопленных. Как отмечает Юсов, РФ меньше всего заинтересованы в возвращении мобилизованных с временно оккупированных территорий, они №1 в антирейтинге. По всем остальным ведутся тяжелые переговоры.

"Понятно, что офицеры пользуются повышенным спросом. А также люди, обладающие определенными знаниями и навыками. Влияют и многие другие вещи, которые мы не будем озвучивать, чтобы не навредить. Но чем проще человек для раш*стов, тем меньше к нему интереса", – отметил представитель военной разведки.

Напомним, в Красном Кресте заговорили об обмене пленными в формате "всех на всех". Истории известны такие случаи, поэтому российско-украинская война может быть не исключением.

14 декабря произошел очередной обмен пленными. Украина вернула 64 бойца ВСУ. Среди бойцов защитники Бахмута, американец и офицеры.