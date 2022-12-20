Переговори міністрів оборони України та Болгарії: про що говорив Резніков зі Стояновим

Нещодавно болгарський парламент проголосував за надання прямої військової допомоги Україні. Тепер може бути як пряме постачання озброєнь, так і внески до європейської місії ЄС.

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В Україну прибув із візитом міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, де провів зустріч з українським колегою Олексієм Резніковим. Пресслужба Міноборони України опублікувала подробиці переговорів.

Український міністр зазначив, що Болгарія допомагає Україні приймаючи біженців із країни, а також поставляючи Силам оборони шоломи, бронежилети, медичні набори та інше екіпірування. Сторони обговорили подальшу співпрацю у військовій допомозі. Резніков подякував Болгарії та болгарському народу за надання підтримки.

Водночас Дімітар Стоянов зазначив, що болгарський парламент проголосував за надання військової допомоги Україні. Її можуть надавати двома шляхами:

прямим постачанням військового майна;

внесками до Місії ЄС для допомоги Україні.

Також болгарський міністр висловив підтримку українським військовим, які відстоюють незалежність України.

"Наші переговори спрямовані на підтримку України. Болгарія разом з іншими країнами-партнерами буде поруч із вашим народом. Україна заслуговує на те, щоб бути вільною та незалежною, — заявив Дімітар Стоянов.

[ + – ] Дімітар Стоянов в Ірпені

В рамках візиту Стоянов відвідав Ірпінь, де побачив наслідки російської окупації. Також він відвідав виставку знищеної російської техніки на Михайлівській площі у Києві.

Нагадаємо, Стоянов прибув до України вчора, 19 грудня, для обговорення співробітництва у сфері оборони.

9 грудня ЗМІ писали, що Болгарія поставить першу партію військової допомоги Україні. Її вміст засекречений.