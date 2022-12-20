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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Переговори міністрів оборони України та Болгарії: про що говорив Резніков зі Стояновим

переговори Болгарія та україна
Олексій Резніков та Дімітар Стоянов

Нещодавно болгарський парламент проголосував за надання прямої військової допомоги Україні. Тепер може бути як пряме постачання озброєнь, так і внески до європейської місії ЄС.

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В Україну прибув із візитом міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, де провів зустріч з українським колегою Олексієм Резніковим. Пресслужба Міноборони України опублікувала подробиці переговорів.

Український міністр зазначив, що Болгарія допомагає Україні приймаючи біженців із країни, а також поставляючи Силам оборони шоломи, бронежилети, медичні набори та інше екіпірування. Сторони обговорили подальшу співпрацю у військовій допомозі. Резніков подякував Болгарії та болгарському народу за надання підтримки.

Водночас Дімітар Стоянов зазначив, що болгарський парламент проголосував за надання військової допомоги Україні. Її можуть надавати двома шляхами:

  • прямим постачанням військового майна;
  • внесками до Місії ЄС для допомоги Україні.

Також болгарський міністр висловив підтримку українським військовим, які відстоюють незалежність України.

"Наші переговори спрямовані на підтримку України. Болгарія разом з іншими країнами-партнерами буде поруч із вашим народом. Україна заслуговує на те, щоб бути вільною та незалежною, — заявив Дімітар Стоянов.

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Дімітар Стоянов в Ірпені

В рамках візиту Стоянов відвідав Ірпінь, де побачив наслідки російської окупації. Також він відвідав виставку знищеної російської техніки на Михайлівській площі у Києві.

Нагадаємо, Стоянов прибув до України вчора, 19 грудня, для обговорення співробітництва у сфері оборони.

9 грудня ЗМІ писали, що Болгарія поставить першу партію військової допомоги Україні. Її вміст засекречений.