В Україну прибув міністр оборони Болгарії, — Резніков
Олексій Резніков подякував Димитру Стоянову за рішення надати ЗСУ допомогу і сказав, що сподівається на подальшу співпрацю країн у сфері оборони.
Виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Димитр Стоянов у понеділок, 19 грудня, прибув до України. Про це повідомив голова Міноборони України Олексій Резніков у твіттері.
"Маю честь вітати міністра оборони Республіки Болгарії Димитра Стоянова", — написав Резніков.
Він також подякував колезі за рішення Болгарії надати допомогу у гарантуванні безпеки нашої країни.
"Сподіваємось на подальший розвиток оборонної співпраці", — додав Резніков.
Візит Димитра Стоянова до України: що передувало цьому
У п'ятницю, 9 грудня, парламент Болгарії проголосував за постачання зброї Україні.
Загалом 148 депутатів із 240-місцевого парламенту віддали свої голоси за відправку допомоги.
Список засекречений, але урядовці заявили, що Софія відправлятиме здебільшого легке озброєння та боєприпаси.
"Болгарія не може дозволити собі відправити свої зенітно-ракетні комплекси російського виробництва або винищувачі МіГ-19 та Су-25, які потрібні Києву", — прокоментував майбутнє постачання озброєння виконувач обов'язків міністра оборони Димитр Стоянов.
Також офіційна Софія не надішле українським військовим системи ППО С-300.
За словами Стоянова, попри бажання допомогти Збройним Силам України, він має насамперед думати про те, як зміцнити обороноздатність своєї країни.
Зауважимо, що Болгарія — одна з небагатьох країн, яка з 24 лютого ще не відправляла військову допомогу Україні для війни з ЗС Росії.
Раніше Фокус писав про те, яку військову техніку Болгарія може надіслати Україні. Системи ППО С-300 болгари залишать собі, ЗСУ отримають стару техніку, сумісну зі стандартами НАТО.
Нагадаємо, що раніше Україна раніше подала запит до Болгарії на постачання реактивної артилерії та гаубиць, але отримала відмову.