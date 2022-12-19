В Україну прибув міністр оборони Болгарії, — Резніков

Олексій Резніков подякував Димитру Стоянову за рішення надати ЗСУ допомогу і сказав, що сподівається на подальшу співпрацю країн у сфері оборони.

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Виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Димитр Стоянов у понеділок, 19 грудня, прибув до України. Про це повідомив голова Міноборони України Олексій Резніков у твіттері.

"Маю честь вітати міністра оборони Республіки Болгарії Димитра Стоянова", — написав Резніков.

Він також подякував колезі за рішення Болгарії надати допомогу у гарантуванні безпеки нашої країни.

"Сподіваємось на подальший розвиток оборонної співпраці", — додав Резніков.

Візит Димитра Стоянова до України: що передувало цьому

У п'ятницю, 9 грудня, парламент Болгарії проголосував за постачання зброї Україні.

Загалом 148 депутатів із 240-місцевого парламенту віддали свої голоси за відправку допомоги.

Список засекречений, але урядовці заявили, що Софія відправлятиме здебільшого легке озброєння та боєприпаси.

"Болгарія не може дозволити собі відправити свої зенітно-ракетні комплекси російського виробництва або винищувачі МіГ-19 та Су-25, які потрібні Києву", — прокоментував майбутнє постачання озброєння виконувач обов'язків міністра оборони Димитр Стоянов.

Також офіційна Софія не надішле українським військовим системи ППО С-300.

За словами Стоянова, попри бажання допомогти Збройним Силам України, він має насамперед думати про те, як зміцнити обороноздатність своєї країни.

Зауважимо, що Болгарія — одна з небагатьох країн, яка з 24 лютого ще не відправляла військову допомогу Україні для війни з ЗС Росії.

Раніше Фокус писав про те, яку військову техніку Болгарія може надіслати Україні. Системи ППО С-300 болгари залишать собі, ЗСУ отримають стару техніку, сумісну зі стандартами НАТО.

Нагадаємо, що раніше Україна раніше подала запит до Болгарії на постачання реактивної артилерії та гаубиць, але отримала відмову.