В Украину прибыл министр обороны Болгарии, — Резников

Алексей Резников поблагодарил Димитара Стоянова за решение предоставить ВСУ помощь и сказал, что надеется на дальнейшее сотрудничество стран в сфере обороны.

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Исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Димитар Стоянов в понедельник, 19 декабря, прибыл в Украину. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников в Твиттер.

"Имею честь приветствовать министра обороны Республики Болгарии Димитра Стоянова", — написал Резников.

Он также поблагодарил коллегу за решение Болгарии оказать помощь в обеспечении безопасности нашей страны.

"Надеемся на дальнейшее развитие оборонного сотрудничества", — добавил Резников.

Визит Димитара Стоянова в Украину: что этому предшествовало

В пятницу, 9 декабря, парламент Болгарии проголосовал за поставки оружия Украине.

В общей сложности 148 депутатов из 240-местного парламента отдали свои голоса за отправку помощи.

Список засекречен, но правительственные чиновники заявили, что София будет отправлять в основном легкое вооружение и боеприпасы.

"Болгария не может позволить себе отправить свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25, которые нужны Киеву". — прокомментировал будущую поставку вооружения исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов.

Также официальная София не отправит украинским военным системы ПВО С-300.

По словам Стоянова, несмотря на желание помочь Вооруженным силам Украины, он должен в первую очередь думать о том, как укрепить обороноспособность своей страны.

Заметим, что Болгария — одна из немногих стран, которые с 24 февраля еще не отправляли военную помощь Украине для войны с ВС России.

Ранее Фокус писал о том, какую военную технику Болгария может отправить Украине. Системы ПВО С-300 болгары оставят себе, ВСУ получат старую технику, совместимую со стандартами НАТО.

Напомним, что ранее Украина ранее подала запрос в Болгарию на поставку реактивной артиллерии и гаубиц, но получила отказ.