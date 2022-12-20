Переговоры министров обороны Украины и Болгарии: о чем говорил Резников со Стояновым

Недавно болгарский парламент проголосовал за оказание прямой военной помощи Украине. Теперь могут быть как прямые поставки вооружений, так и взносы в европейскую миссию ЕС.

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В Украину прибыл с визитом министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, где провел встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Пресс-служба Минобороны Украины опубликовала детали переговоров.

Украинский министр отметил, что Болгария помогает Украине принимая беженцев из страны, а также поставляя Силам обороны шлемы, бронежилеты, медицинские наборы и другую экипировку. Стороны обговорили дальнейшее сотрудничество в военной помощи. Резников поблагодарил Болгарию и болгарский народ за оказание поддержки.

В то же время Димитар Стоянов отметил, что болгарский парламент проголосовал за оказание военной помощи Украине. Ее могут оказывать двумя путями:

прямыми поставками военного имущества;

взносами в Миссию ЕС для помощи Украине.

Также болгарский министр высказал поддержку украинским военным, которые отстаивают независимость Украины.

"Наши переговоры направлены на поддержку Украины. Болгария вместе с другими странами-партнерами будет рядом с вашим народом. Украина заслуживает того, чтобы быть свободной и независимой, – заявил Димитар Стоянов.

[ + – ] Димитар Стоянов в Ирпене

В рамках визита Стоянов посетил Ирпень, где увидел последствия российской оккупации. Также он посетил выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади в Киеве.

Напомним, Стоянов прибыл в Украину вчера, 19 декабря, для обсуждения сотрудничества в сфере обороны.

9 декабря СМИ писали, что Болгария поставит первую партию военной помощи Украине. Ее содержание засекречено.