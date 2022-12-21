500 врятованих життів: бійці ССО евакуювали цивільних для уникнення окупації (відео)

"Морські котики" із 73-го центру спецпризначення змогли вивезти людей похилого віку та мам із немовлятами. Ці моменти бійці назвали найзворушливішими.

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73 морський центр спецпризначення імені кошового отамана Антіна Головатого провів спецоперацію з евакуації цивільного населення з окупації. Про це повідомляє пресслужба підрозділу ССО.

Військовослужбовці сил спеціальних операцій змогли провести спецоперацію "під носом у росіян". Бійці 73 морського центру евакуювали по воді мирних людей, щоб уникнути окупації. Зазначається, що військові провели десятки операцій:

висадження на окупованих територіях;

евакуація поранених побратимів;

розмінування морської акваторії;

знищення російських військових.

"Під час війни наші "морські котики" виконують багато бойових завдань там, де людські можливості, здається, сягають межі", — зазначають у публікації.

Бійці ССО кажуть, що найбільше під час евакуації їх розчулив момент, коли приходили мами з немовлятами. Доводилося плисти на перевантажених суднах, але з евакуйованими дітьми та людьми похилого віку.

Як кажуть самі бійці, вони активно використовують морський компонент для боїв проти ЗС РФ. Ворожі сили чекають на ЗСУ з боку землі, а не води, тому часто їх застають зненацька.

Нагадаємо, в Україну повернули 16-річного підлітка, якого примусово "усиновили" росіяни. Хлопець втратив батьків незадовго до повномасштабного вторгнення.

4 жовтня в мережі з'явилося відео як бійці ССО вижили в "Хамві" при раптовому танковому обстрілі ЗС РФ. Броньовик врятував життя всіх військових.