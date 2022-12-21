500 спасенных жизней: бойцы ССО эвакуировали гражданских для избежания оккупации (видео)

"Морские котики" из 73-го центра спецназначения смогли вывезти пожилых людей и мам с младенцами. Эти моменты бойцы назвали наиболее трогательными.

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73-й морской центр спецназначения имени кошевого отамана Антина Головатого провел спецоперацию по эвакуации гражданского населения из оккупации. Об этом сообщает пресс-служба подразделения ССО.

Военнослужащие Сил специальных операций смогли провести спецоперацию "под носом у россиян". Бойцы 73-го морского центра эвакуировали по воде мирных людей, чтобы избежать оккупации. Отмечается, что военные провели десятки операций:

высадки на оккупированных территориях

эвакуация раненых побратимов

разминирование морской акватории

уничтожение российских военных

"Во время войны наши "морские котики" выполняют много боевых задач там, где человеческие возможности, кажется, доходят до предела", — отмечают в публикации.

Бойцы ССО говорят, что больше всего во время эвакуации их тронул момент, когда приходили мамы с младенцами. Приходилось плыть на перегруженных суднах, но с эвакуированными детьми и пожилыми людьми.

Как говорят сами бойцы, они активно используют морской компонент для боев против ВС РФ. Вражеские силы ждут ВСУ со стороны земли, а не воды, поэтому часто их застают врасплох.

Напомним, в Украину вернули 16-летнего подростка, которого принудительно "усыновили" россияне. Парень потерял родителей незадолго до полномасштабного вторжения.

4 октября в сети появилось видео как бойцы ССО выжили в "Хамви" при внезапном танковом обстреле ВС РФ. Броневик спас жизни всех военных.