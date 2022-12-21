500 спасенных жизней: бойцы ССО эвакуировали гражданских для избежания оккупации (видео)
"Морские котики" из 73-го центра спецназначения смогли вывезти пожилых людей и мам с младенцами. Эти моменты бойцы назвали наиболее трогательными.
73-й морской центр спецназначения имени кошевого отамана Антина Головатого провел спецоперацию по эвакуации гражданского населения из оккупации. Об этом сообщает пресс-служба подразделения ССО.
Военнослужащие Сил специальных операций смогли провести спецоперацию "под носом у россиян". Бойцы 73-го морского центра эвакуировали по воде мирных людей, чтобы избежать оккупации. Отмечается, что военные провели десятки операций:
- высадки на оккупированных территориях
- эвакуация раненых побратимов
- разминирование морской акватории
- уничтожение российских военных
"Во время войны наши "морские котики" выполняют много боевых задач там, где человеческие возможности, кажется, доходят до предела", — отмечают в публикации.
Бойцы ССО говорят, что больше всего во время эвакуации их тронул момент, когда приходили мамы с младенцами. Приходилось плыть на перегруженных суднах, но с эвакуированными детьми и пожилыми людьми.
Как говорят сами бойцы, они активно используют морской компонент для боев против ВС РФ. Вражеские силы ждут ВСУ со стороны земли, а не воды, поэтому часто их застают врасплох.
Напомним, в Украину вернули 16-летнего подростка, которого принудительно "усыновили" россияне. Парень потерял родителей незадолго до полномасштабного вторжения.
4 октября в сети появилось видео как бойцы ССО выжили в "Хамви" при внезапном танковом обстреле ВС РФ. Броневик спас жизни всех военных.