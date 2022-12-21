Якщо РФ виграє війну, Європа вже не буде такою, як зараз — експосол США

За словами експосла США в Україні Стівена Пайфера, Зеленський під час візиту до Вашингтона акцентуватиме увагу на тому, що підтримка України на користь Сполучених Штатів. Якщо РФ вторгнеться в інші країни Європи, доведеться витрачати набагато більше американських ресурсів.

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Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський спробує донести деякі послання президенту Джо Байдену, Конгресу й американському народу. Про це заявив Стівен Пайфер, колишній посол Сполучених Штатів України, повідомляє CNN.

За словами Пайфера, по-перше, він висловить подяку.

"Сполучені Штати — ключовий партнер України у протистоянні непровокованої військової агресії, яку Володимир Путін розпочав у лютому", — сказав дипломат.

По-друге, Зеленський використовує свій візит, щоб заявити, що підтримка має продовжуватись, адже війна затягнулася і на зимові місяці. Найімовірніше, він наголошуватиме на тому, що протистояння Росії також і в інтересах США.

"Протягом 70 років сильна та стабільна Європа була в національних інтересах США. Якщо Росія виграє цю війну, такої Європи вже не буде. Доведеться витрачати набагато більше часу й американських ресурсів", — пояснив він.

Ще один важливий аспект у тому, що "ми не знаємо, наскільки далеко може зайти Володимир Путін".

"Коли він розмірковує про Україну, він не говорить про суверенну країну, він говорить про "історичні російські землі", — сказав Пайфер, додавши, що важко сказати, чи Росія розширюватиме свою агресію і на інші країни Європи, такі як Польща.

Нагадаємо, що якби російські війська вторглися в інші європейські країни, то США як країна НАТО були б безпосередньо залучені у воєнний конфлікт. А поки що завдяки Україні не загинув жоден солдат армії США і спрямовувати свій контингент на війну не потрібно. Таку заяву зробив ексспівробітник Ради національної безпеки Майкл Аллен. Ба більше, за його словами, якщо програє Росія, то програє і Китай, оскільки США зможуть зосередити свої інтереси в Азії.

Раніше Фокус повідомляв, що літак Зеленського приземлився на американській військовій базі Ендрюс. Заплановано пресконференцію і потім президент України звернеться до Конгресу.