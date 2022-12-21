Если РФ выиграет войну, Европа уже не будет такой, как сейчас, — экс-посол США

По словам экс-посла США в Украине Стивена Пайфера, Зеленский во время визита в Вашингтон будет акцентировать внимание на том, что поддержка Украины в интересах Соединенных Штатов. Если РФ вторгнется в другие страны Европы, придется тратить намного больше американских ресурсов.

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Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский попытается донести некоторые посылы президенту Джо Байдену, Конгрессу и американскому народу. Об этом заявил Стивен Пайфер, бывший посол Соединенных Штатов в Украине, сообщает CNN.

По словам Пайфера, во-первых, он выразит благодарность.

"Соединенные Штаты — ключевой партнер Украины в противостоянии неспровоцированный военной агрессии, которую Владимир Путин начал в феврале", — сказал дипломат.

Во-вторых, Зеленский использует свой визит, чтобы заявить, что поддержка должна продолжаться, ведь война затянулась и на зимние месяцы. Вероятнее всего, он будет делать акцент на том, что противостояние России также и в интересах США.

"На протяжении 70 лет сильная и стабильная Европа была в национальных интересах США. Если Россия выиграет эту войну, такой Европы уже не будет. Придется тратить намного больше времени и американских ресурсов", — пояснил он.

Еще один важный аспект заключается в том, что "мы не знаем, насколько далеко может зайти Владимир Путин".

"Когда он рассуждает об Украине, он не говорит о суверенной стране, он говорит об "исторических российских землях", — сказал Пайфер, добавив, что сложно сказать, будет ли Россия расширять свою агрессию и на другие страны Европы, такие как Польша.

Напомним, что если бы российские войска вторглась в другие европейские страны, то США как страна НАТО были бы напрямую вовлечены в военный конфликт. А пока благодаря Украине не погиб ни один солдат армии США и направлять свой контингент на войну не нужно. Такое заявление сделал экс-сотрудник Совета нацбезопасности Майкл Аллен. Более того, по его словам, если проиграет Россия — проиграет и Китай, поскольку США смогут сосредоточить свои интересы в Азии.

Ранее Фокус сообщал, что самолет Зеленского приземлился на американской военной базе Эндрюс. Запланирована пресс-конференция и затем президент Украины обратится к Конгрессу.