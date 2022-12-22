Українська ППО вночі збила останню модернізацію російської ракети Х-59, – Повітряні сили

У Командуванні повідомили про перехоплення крилатої ракети Х-59МК2, яку ворог запустив із винищувача Су-35.

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У Миколаївській області сили та засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету Х-59МК2. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

У ніч із 21 на 22 грудня сили ППО збили російську ракету Х-59МК2 у Миколаївській області. Перехоплення ракети здійснили сили повітряного командування "Південь". Х-59МК2 запустив російський винищувач Су-35 з акваторії Чорного моря. Її вдалося вчасно виявити, а потім збити.

Х-59МК2 — це одна з модифікацій радянської/російської ракети класу "повітря-земля". Модифікація МК2 розроблена для ураження нерухомих наземних цілей із відомими координатами. Ракета є аналогом західних ракет Storm Shadow і Taurus. Наводиться за системою ГЛОНАСС та GPS, а також за допомогою активної головки самонаведення. Підліт до цілі здійснюється на низькій висоті від 50 до 300 метрів. Швидкість ракети становить 900 км, а максимальна дальність польоту становить 115 чи 290 км залежно від новизни ракети. В РФ оновили ракету МК2 у 2015 році, покращивши її основні характеристики.

Нагадаємо, 21 грудня в ОК "Південь" повідомили про збиття двох російських БПЛА "Оріон", які проводили розвідку на півдні України.

16 грудня генерал Залужний заявив, що сили ППО збили 60 російських ракет із 76 запущених.