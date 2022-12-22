Украинская ПВО ночью сбила последнюю модернизацию российской ракеты Х-59, – Воздушные силы

В Командовании сообщили о перехвате крылатой ракеты Х-59МК2, которую враг запустил из истребителя Су-35.

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В Николаевской области силы и средства противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету Х-59МК2. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

В ночь с 21 на 22 декабря силы ПВО сбили российскую ракету Х-59МК2 в Николаевской области. Перехват ракеты совершили силы воздушного командования "Юг". Х-59МК2 запустил российский истребитель Су-35 из акватории Черного моря. Ее удалось вовремя обнаружить, а затем сбить.

Х-59МК2 — это одна из модификаций советской/российской ракеты класса "воздух-земля". Модификация МК2 разработана для поражения недвижимых наземных целей с известными координатами. Ракета является аналогом западных ракет Storm Shadow и Taurus. Наводится по системе ГЛОНАСС и GPS, а также при помощи активной головки самонаведения. Подлет к цели осуществляется на низкой высоте от 50 до 300 метров. Скорость ракеты составляет 900 км, а максимальная дальность полета составляет 115 или 290 км в зависимости от новизны ракеты. В РФ обновили ракету МК2 в 2015 году, улучшив ее основные характеристики.

Напомним, 21 декабря в ОК "Юг" сообщили о сбитии двух российских БПЛА "Орион", которые проводили разведку на юге Украины.

16 декабря генерал Залужный заявил, что силы ПВО сбили 60 российских ракет из 76 запущенных.