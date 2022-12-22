"Може бути тільки початком": Повітряні сили про постачання батареї Patriot

Одна батарея Patriot — це повноцінний комплекс, який матиме від 16 до 32 ракет у пускових установках.

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Українська армія отримає батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot із США. У Командуванні Повітряних сил заявили, що це може бути лише початком. Про це заявив речник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Liga.net.

Сполучені Штати анонсували передачу Україні батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot. За словами Ігната, американський комплекс ППО Patriot — це одна з найкращих у світі установок, яка стоїть на озброєнні провідних країн світу.

Однак він додав, що наразі він не має інформації, яку саме модифікацію отримає Україна — це тримається в таємниці.

"Сподіваємося, це буде один із найкращих передових комплексів, який здатний знищувати не лише аеродинамічні, а й балістичні цілі", — заявив Юрій Ігнат.

Із чого складається батарея Patriot?

Одна батарея ЗРК Patriot — це повноцінний підрозділ. Комплекс складається з:

машин забезпечення

транспортно-заряджувальної машини

командного пункту

пускових установок — від 4 до 8

В одній пусковій установці знаходиться чотири зенітні керовані ракети. При цьому Ігнат заявив, що перша батарея буде тільки початком. Україна вже "прив'язується" до Patriot так само, як і до IRIS-T та NASAMS.

Нагадаємо, Фокус розбирався, які є модифікації Patriot, і що потрібно знати про зенітно-ракетний комплекс.

21 грудня у Міноборони США заявили, що Україна зможе застосовувати Patriot після навчання українських операторів.