"Может быть только началом": Воздушные силы о поставке батареи Patriot

Одна батарея Patriot — это полноценный комплекс, который будет иметь от 16 до 32 ракет в пусковых установках.

Related video

Украинская армия получит батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot из США. В Командовании Воздушных сил заявили, что это может быть только началом. Об этом заявил спикер Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Liga.net.

Соединенные Штаты анонсировали передачу Украине батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. По словам Игната, американский комплекс ПВО Patriot — это одна из самых лучших в мире установок, которая стоит на вооружении ведущих стран мира.

Однако он добавил, что на данный момент у него нет информации, какую именно модификацию получит Украина — это держится в тайне.

"Надеемся, это будет один из самых лучших передовых комплексов, который способен уничтожать не только аэродинамические, но и баллистические цели", — заявил Юрий Игнат.

Из чего состоит батарея Patriot?

Одна батарея ЗРК Patriot — это полноценное подразделение. Комплекс состоит из:

машин обеспечения

транспортно-заряжающей машины

командного пункта

пусковых установок — от 4 до 8

В одной пусковой установке находится четыре зенитные управляемые ракеты. При этом Игнат заявил, что первая батарея будет только началом. Украина уже "привязывается" к Patriot также как и к IRIS-T и NASAMS.

Напомним, Фокус разбирался, какие есть модификации Patriot, и что нужно знать о зенитно-ракетном комплексе.

21 декабря в Минобороны США заявили, что Украина сможет применять Patriot после обучения украинских операторов.