Допомога ЗСУ та розслідування злочинів ЗС РФ: Нідерланди спрямують Україні 2,5 млрд євро

За словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, кошти спрямують на військову допомогу, роботу щодо відновлення критичної інфраструктури та розслідування злочинів російських військ.

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У 2023 році влада Нідерландів планує надати Україні допомогу в розмірі 2,5 млрд євро, про це в п'ятницю, 23 грудня, заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте у Twitter.

За його словами, кошти спрямують на військову допомогу, роботу щодо відновлення критичної інфраструктури та розслідування можливих воєнних злочинів російських військ.

[ + – ] Військова допомога Україні

"У міру того, як Росія продовжує вести свою війну проти України, Нідерланди надаватимуть Україні підтримку. Військову, гуманітарну та дипломатичну", — сказав нідерландський прем'єр.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у нього відбулася важлива бесіда з прем'єр-міністром Нідерландів.

"Дякував за рішення виділити 2,5 млрд євро на допомогу Україні у боротьбі з агресором", — заявив він.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 23 грудня, у Кремлі заявили, що суттєво просунулися у тому, що стосується "демілітаризації" України. За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, у Москві не знають про пропозицію щодо мирного врегулювання, яку Україна представить у лютому 2023 року.

Раніше Фокус повідомляв, що напередодні, 22 грудня, Путін вирішив створити найбільшу військову загрозу Європі. Таке припущення зробили співробітники Інституту вивчення війни. На думку аналітиків, Кремль може розподіляти держкошти насамперед на армію — на шкоду економічному зростанню та комфорту громадян, як це було за часів СРСР.