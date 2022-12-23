У Кремлі заявили, що суттєво просунулися у процесі "демілітаризації" України

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що у Москві нічого не знають про документ щодо мирних переговорів, який Київ планує представити у лютому наступного року.

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у питанні "демілітаризації" України є суттєві просування. Про це він розповів у межах сьогоднішнього спілкування із журналістами, передає видання News.ru.

На запитання представників російської преси, чи досягнуто з урахуванням слів Володимира Путіна мету щодо "демілітаризації" України, відповів, що можна констатувати "суттєве просування" цим шляхом.

Також представник Кремля розповів, що у Москві нічого не знають про документ щодо мирних переговорів, що складається з десяти пунктів, який Київ планує представити у лютому 2023 року.

"Нам про це нічого не відомо. Ми чули заяви Зеленського про різні кроки, про мирний план. Але все, що раніше говорив Зеленський, йшлося без урахування нинішніх реалій, які на сьогодні склалися і які неможливо ігнорувати", — прокоментував Пєсков.

Він уточнив, що наразі немає жодних попередніх домовленостей між Росією та Сполученими Штатами у зв'язку з потенційною зустріччю Путіна та Байдена.

Нагадаємо, 22 грудня Володимир Путін вперше назвав війну в Україні "війною". До цього глава Кремля виключно вживав термін "спеціальна військова операція".

У результаті депутат із Санкт-Петербурга Микита Юферєв звернувся до Генпрокуратури та МВС Росії з вимогою порушити кримінальну справу стосовно президента країни за статтею про поширення "фейків" про російську армію. Він нагадав, що за вживання слова "війна" у РФ цього року засудили тисячі людей.