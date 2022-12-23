В Кремле заявили, что существенно продвинулись в процессе "демилитаризации" Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Москве ничего не знают о документе по мирным переговорам, который Киев планирует представить в феврале следующего года.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросе "демилитаризации" Украины есть существенные продвижения. Об этом он рассказал в рамках сегодняшнего общения с журналистами, передает издание News.ru.

На вопрос представителей российской прессы, достигнута ли с учетом слов Владимира Путина цель по "демилитаризации" Украины, ответил, что можно констатировать "существенное продвижение" по этому пути.

Также представитель Кремля рассказал, что в Москве ничего не знают о документе по мирным переговорам, состоящем из десяти пунктов, который Киев планирует представить в феврале 2023 года.

"Нам об этом ничего не известно. Мы слышали заявления Зеленского о различных шагах, о мирном плане. Но все, что до этого говорил Зеленский, говорилось без учета нынешних реалий, которые на сегодняшний день сложились и которые невозможно игнорировать", — прокомментировал Песков.

Он уточнил, что в настоящее время нет никаких предварительных договоренностей между Россией и Соединенными Штатами в связи с потенциальной встречей Путина и Байдена.

Напомним, 22 декабря Владимир Путин впервые назвал войну в Украине "войной". До этого глава Кремля исключительно употреблял термин "специальная военная операция".

В результате депутат из Санкт-Петербурга Никита Юферев обратился в Генпрокуратуру и МВД России с требованием возбудить уголовное дело в отношении президента страны по статье о распространении "фейков" о российской армии. Он напомнил, что за употребление слова "война" в РФ в этом году осудили тысячи человек.