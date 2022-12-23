Помощь ВСУ и расследования преступлений ВС РФ: Нидерланды направят Украине 2,5 млрд евро

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, средства будут направлены на военную помощь, работу по восстановлению критической инфраструктуры и расследования преступлений российских войск.

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В 2023 году власти Нидерландов планируют оказать Украине помощь в размере 2,5 млрд евро, об этом в пятницу, 23 декабря, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в Twitter.

По его словам, средства будут направлены на военную помощь, работу по восстановлению критической инфраструктуры и расследования возможных военных преступлений российских войск.

[ + – ] Военная помощь Украине

"По мере того, как Россия продолжает вести свою войну против Украины, Нидерланды будут предоставлять Украине поддержку. Военную, гуманитарную и дипломатическую", — сказал нидерландский премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялась важная беседа c премьер-министром Нидерландов.

"Поблагодарил за решение выделить 2,5 млрд евро на помощь Украине в борьбе с агрессором", — заявил он.

Напомним, что в пятницу, 23 декабря, в Кремле заявили, что существенно продвинулись в том, что касается "демилитаризации" Украины. По словам пресс-секретарь Кремля Дмитрия Пескова, в Москве не знают о предложении по мирному урегулированию, которое Украина представит в феврале 2023 года.

Ранее Фокус сообщал, что накануне, 22 декабря, Путин решил создать крупнейшую военную угрозу Европе. Такое предположение сделали сотрудники "Института изучения войны". По мнению аналитиков, Кремль может распределять госсредства в первую очередь на армию — в ущерб экономическому росту и комфорту граждан, как это было при СССР.