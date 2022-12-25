В Росії учасників дитячого турніру з карате нагородять "уламками НАТОвських боєприпасів" (фото)

На нагородах для дітей також нанесено символіку V та Z, яка зображена на військовій техніці російських окупантів.

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У Москві дітей, які беруть участь у турнірі з карате, нагородять медалями, виготовленими, за словами організаторів, з уламків боєприпасів НАТО. Про це повідомляє телеграм-канал "Обережно, Москва" із посиланням на очевидців.

Всеросійський фестиваль карате у російській столиці відбувається у неділю, 25 грудня. У ньому беруть участь діти віком від 10 до 15 років із різних регіонів РФ. За словами очевидців, на змаганні було помічено медалі із символікою, яку російські окупанти наносять на військову техніку — V та Z. Також на медалях написано "виготовлені ковалями Донецька з уламків НАТОвських боєприпасів".

"Нагородження за призові місця буде звичайними медалями, а ці – всім, як учасникам турніру", – розповіли очевидці авторам публікації.

Нагадаємо, за даними аналітиків, Кремль вирішив змиритися з десятками тисяч жертв повномасштабного вторгнення і прагнутиме виграти війну проти України.

Тим часом, глава президент РФ Володимир Путін нещодавно заявив, що Росія була змушена "стати на захист людей", які проживають в Україні, після так званого "державного перевороту" в 2014 році.