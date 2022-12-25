В России участников детского турнира по карате наградят "осколками НАТОвских боеприпасов" (фото)

На наградах для детей также нанесена символика V и Z, которая изображена на военной технике российских оккупантов.

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В Москве детей, участвующих на турнире по карате, наградят медалями, изготовленными, по словам организаторов, из осколков боеприпасов НАТО. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва" со ссылкой на очевидцев.

Всероссийский фестиваль карате в российской столице проходит в воскресенье, 25 декабря. В нем принимают участие дети возрастом от 10 до 15 лет из разных регионов РФ. По словам очевидцев, на состязании были замечены медали с символикой, которую российские оккупанты наносят на военную технику — V и Z. Также на медалях написано "изготовлены кузнецами Донецка из осколков НАТОвских боеприпасов".

"Награждение за призовые места будет обычными медалями, а эти — всем, как участникам турнира", — рассказали очевидцы авторам публикации.

Напомним, по данным аналитиков, Кремль решил смириться с десятками тысяч жертв полномасштабного вторжения и будет стремиться выиграть войну против Украины.

Тем временем глава президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что Россия была вынуждена "стать на защиту людей", которые проживают в Украине, после так называемого "государственного переворота" в 2014 году.