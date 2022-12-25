ЗСУ вразили штаб військ РФ під Херсоном під час наради офіцерів: є поранені та загиблі

Удару по російському штабу було завдано під час наради офіцерів Південного військового округу. Поранення отримали до 70 військовослужбовців.

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Українські сили оборони вразили штаб Збройних сил РФ у районі Забарине, Херсонська область. Удару було завдано під час того, як російські офіцери проводили нараду. Про це у неділю, 25 грудня, повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

"У районі Забарине, Херсонська область, вражено штаб окупантів, де проводилася нарада офіцерів південного військового округу збройних сил російської федерації", — йдеться у повідомленні відомства.

За даними Генштабу, в результаті удару по штабу поранення отримали до 70 військових РФ, кількість загиблих уточнюється.

Також у відомстві підтвердили поразку окупантів та їхньої техніки у попередні дні, зокрема, в Донецькій області — йдеться про знищення чотирьох самохідних артилерійських установок 2С7 "Півонія".

Крім того, українські війська протягом доби завдали двох ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ вразили п'ять пунктів управління та район зосередження живої сили.

Генштаб про ситуацію на фронті: головне

Протягом цієї доби російські війська завдали удару по району Куп'янська Харківської області, також вони 10 разів обстріляли українську територію із реактивних систем залпового вогню. На всій території України зберігається загроза ворожих авіа- та ракетних ударів по критичній інфраструктурі.

Сіверський напрямок — війська РФ обстріляли позиції українських військ у Вінторівці, Манухівці, Рижівці та Ворожбі Сумської області

Слобожанське спрямування — обстріли Стрілець, Стариці, Землянки, Устинівки та Вільховатки Харківської області.

Куп'янський та Лиманський напрямки — обстріли з танків та артилерії зазнали 25 населених пунктів, серед яких Кислівка, Берестове в Харківській, Діброва в Луганській та Ямполівка в Донецькій областях.

Бахмутський та Авдіївський напрями — під обстріл потрапили понад 20 населених пунктів, серед яких Соледар, Спірне, Бахмут, Нью-Йорк та інші.

Новопавлівський напрямок — ЗС РФ обстріляли райони Вугледара, Великої Новоселівки та Времівки Донецької області.

Запорізький напрямок – під обстріл потрапили понад 20 населених пунктів, серед яких Гуляйполе, Степове, Щербаки Запорізької та Нікополь Дніпропетровської областей.

У Генштабі зазначили, що війська РФ завдають хаотичних ударів по мирному населенню у звільнених населених пунктах уздовж правого берега Дніпра — зокрема йдеться про Берислав, Херсон, Антонівку Херсонської області.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що російські війська планують розпочати ще один наступ на Донбасі. На додаток до атак на Бахмаут та Авдіївку окупанти мають намір наступати на Лиманському напрямі, що на півночі Донецької області.

25 грудня ЗМІ писали, що в німецькій розвідці дізналися, що РФ може розпочати великий наступ у квітні 2023 року.