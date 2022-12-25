ВСУ поразили штаб войск РФ под Херсоном во время совещания офицеров: есть раненые и погибшие

Удар по российскому штабу был нанесен во время совещания офицеров Южного военного округа. Ранения получили до 70 военнослужащих.

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Украинские силы обороны поразили штаб Вооруженных сил РФ в районе Забарино Херсонской области. Удар был нанесен во время того, как российские офицеры проводили совещание. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В районе Забарино Херсонской области поражен штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров южного военного округа вооруженных сил российской федерации", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Генштаба, в результате удара по штабу ранения получили до 70 военных РФ, число погибших уточняется.

Также в ведомстве подтвердили поражение оккупантов и их техники в предыдущие дни, в частности, в Донецкой области — речь идет об уничтожении четырех самоходных артиллерийских установок 2С7 "Пион".

Кроме того украинские войска в течение суток нанесли два удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления и район сосредоточения живой силы.

Генштаб о ситуации на фронте: главное

В течение текущих суток российские войска нанесли удар по району Купянска Харьковской области, также они 10 раз обстреляли украинскую территорию из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины сохраняется угроза вражеских авиа- и ракетных ударов по критической инфраструктуре.

Северское направление — войска РФ обстреляли позиции украинских войск в Винторовке, Мануховке, Рыжевке и Ворожбе Сумской области

Слобожанское направление — обстрелы Стрелок, Старицы, Землянки, Устиновки и Ольховатки Харьковской области

Купянское и Лиманское направления — обстрелам из танков и артиллерии подверглись 25 населенных пунктов, среди которых Кисловка, Берестово в Харьковской, Диброва в Луганской и Ямполевка в Донецкой области.

Бахмутское и Авдеевское направления — под обстрел попали более 20 населенных пунктов, среди которых Соледар, Спорное, Бахмут, Нью-Йорк и другие

Новопавловское направление — ВС РФ обстреляли районы Угледара, Великой Новоселовки и Времовки Донецкой области

Запорожское направление — под обстрел попали более 20 населенных пунктов, среди которых Гуляйполе, Степное, Щербаки Запорожской и Никополь Днепропетровской области.

В Генштабе отметили, что войска РФ наносят хаотичные удары по мирному населению в освобожденных населенных пунктах вдоль правого берега Днепра — в частности, речь идет о Бериславе, Херсоне, Антоновке Херсонской области.

Напомним, ранее Генштаб сообщил, что российские войска планируют начать еще одно наступление на Донбассе. В дополнение к атакам на Бахмаут и Авдеевку оккупанты намерены наступать на Лиманском направлении, что на севере Донецкой области.

25 декабря СМИ писали, что в немецкой разведке узнали, что РФ может начать крупное наступление в апреле 2023 года.