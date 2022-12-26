"Маразм і гидотність": в окупованому Маріуполі вшанували пам'ять радянських солдатів, — Андрющенко (фото)

За словами мера міста Петра Андрющенка, окупанти відсвяткували річницю вторгнення СРСР до Афганістану, внаслідок якого загинуло півтора мільйона людей.

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У неділю, 25 грудня, в тимчасово окупованому Маріуполі відбулася церемонія, присвячена 43-й річниці введення радянських військ до Афганістану. Про це повідомив мер Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Представники окупаційної влади разом із ветеранами афганської війни та дітьми з "Юнармії" поклали квіти до меморіалу воїнам-інтернаціоналістам.

"В Маріуполі окупанти відсвяткували початок Афганського вторгнення срср. Все, як треба. Неопіонерський путенюгент "юнармії", воїни — радянські окупанти, колаборанти-гауляйтери. Свято пройшло в дружній та веселій обстановці маразму та гидотності", — прокоментував ситуацію мер окупованого міста.

[ + – ] Річниця вторгнення військ СРСР до Афганістану

Вторгнення СРСР до Афганістану

Постанову про введення військ до Афганістану року прийняли ЦК КПРС 12 грудня 1979 року. Формальним приводом стала боротьба проти повстанських груп моджахедів. В офіційних документах СРСР йдеться про те, що бойові дії тривали до виведення основної маси військ 15 лютого 1989 року.

Згідно з міжнародними даними, внаслідок війни загинуло близько 1,5 мільйона жителів Афганістану. За офіційною інформацією СРСР, втрати радянської армії становили 15 тисяч військовослужбовців.

Раніше Андрющенко також повідомляв про те, що у захопленому росіянами Маріуполі почали зносити будівлю Донецького академічного обласного драматичного театру. У березні 2022 року ЗС РФ скинули на дах театру авіабомбу внаслідок чого загинуло кілька сотень людей.

Чиновник зазначив, що окупанти прагнуть стерти спогади про Маріупольський драматичний театр, повністю його зруйнувавши.

Фокус також писав про те, що 24 грудня у Маріуполі було зафіксовано рух російської військової техніки у бік Запорізької області. Петро Андрющенко зазначив, що переміщення техніки пролунало за вибухами в Урзуфі та Бабах-Тарми.

Ще ми повідомляли, що за словами Петра Андрющенка, 12 жовтня, дорогою Мангуш-Урзуф до Маріупольського району прибули великі колони на сотні автомобілів з військовими ЗС РФ. Мер припустив, що приплив окупантів до Маріуполя та Маріупольського району пов'язаний зі звільненням ЗСУ Херсона.