"Маразм и отвратность": в оккупированном Мариуполе почтили память советских солдат, — Андрющенко (фото)

По словам мэра города Петра Андрющенко, оккупанты отпраздновали годовщину вторжения СССР в Афганистан, в результате которого погибло полтора миллиона человек.

Related video

В воскресенье, 25 декабря во временно оккупированном Мариуполе прошла церемония, приуроченная 43-летней годовщине ввода советских войск в Афганистан. Об этом сообщил мер Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Представители оккупационной власти вместе с ветеранами афганской войны и детьми из "Юнармии" возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам.

"В Мариуполе оккупанты отпраздновали начало Афганского вторжения СССР. Все как надо. Неопионерский путенюгент "Юнармии", воины – советские оккупанты, коллаборанты-гауляйтеры. Праздник прошел в дружественной и веселой обстановке маразма и отвратности", — прокомментировал ситуацию мэр оккупированного города.

[ + – ] Годовщина вторжения войск СССР в Афганистан

Вторжение СССР в Афганистан

Постановление о вводе войск в Афганистан года было принято ЦК КПСС 12 декабря 1979 года. Формальным поводом для этого стала борьба против повстанческих групп моджахедов. В официальных документах СССР говорится, что боевые действия продолжались до вывода основной массы войск 15 февраля 1989 года.

Согласно международным данным, в результате войны погибло около 1,5 миллиона жителей Афганистана. По официальной информации СССР, потери советской армии составили 15 тысяч военнослужащих.

Ранее Андрющенко также сообщал о том, что в захваченном россиянами Мариуполе начали сносить здание Донецкого академического областного драматического театра. В марте 2022 года ВС РФ сбросили на крышу театра авиабомбу вследствие чего погибло несколько сотен людей.

Чиновник отметил, что оккупанты стремятся стереть воспоминания о Мариупольском драматическом театре, полностью его разрушив.

Фокус также писал о том, что 24 декабря в Мариуполе было зафиксировано движение российской военной техники в сторону Запорожской области. Петр Андрющенко отметил, что перемещение техники последовало за взрывами в Урзуфе и Бабах-Тармы.

Еще мы сообщали, что по словам Петра Андрющенко, 12 октября, по дороге Мангуш-Урзуф в Мариупольский район прибыли большие колонны на сотни автомобилей с военными ВС РФ. Мэр предположил, что приток оккупантов в Мариуполь и Мариупольский район связан с освобождением ВСУ Херсона.