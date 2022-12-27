РФ може випустити 16 ракет "Калібр" із Чорного моря: на чергуванні перебувають кораблі-носії

Російські війська зосередили носії "Калібрів", здатні запустити 88 гіперзвукових ракет із Чорного із Середземного морів.

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Збройні сили РФ вивели на бойове чергування в Чорне море 3 кораблі-носії крилатих ракет "Калібр". Противник може випустити з цих суден Україною 16 таких снарядів. Про це у вівторок, 27 грудня, повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних Сил України у своєму Facebook.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 10 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп — 16 ракет", — йдеться в повідомленні.

Водночас в Азовському морі противник продовжує контролювати судноплавство, утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля, а в Середземному РФ розмістила 9 кораблів, з яких 5 носіїв "Калібрів" із загальним залпом у 72 ракети.

Також ВМС ЗСУ зафіксували, що через Керч-Єнікальську протоку в напрямку Азовського моря пройшли 17 російських суден, з яких шість рухалося з Босфору, а в напрямку Чорного моря — 14 суден, з яких 4 судна продовжили рух у бік тієї ж протоки.

Нагадаємо, 12 грудня у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що у РФ вистачить ракет на 3-5 хвиль масштабних обстрілів України.

У ЗСУ 26 грудня припустили, що російські війська можуть готуватися до нового масованого ракетного удару по Україні.