РФ может выпустить 16 ракет "Калибр" из Черного моря: на дежурстве находятся корабли-носители

Российские войска сосредоточили носители "Калибров", способные запустить 88 гиперзвуковых ракет из Черного из Средиземного морей.

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Вооруженные силы РФ вывели на боевое дежурство в Черное море 3 корабля-носителя крылатых ракет "Калибр". Противник может выпустить с этих суден по Украине 16 таких снарядов. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в своем Facebook.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся до 10 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп — 16 ракет", — говорится в сообщении.

В то же время в Азовском море противник продолжает контролировать судоходство, удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля, а в Средиземном РФ разместила 9 кораблей, из которых 5 носителей "Калибров" с общим залпом в 72 ракеты.

Также ВМС ВСУ зафиксировали, что через Керчь-Еникальский пролив в направлении Азовского моря прошли 17 российских судов, из которых шесть двигалось из Босфора, а в направлении Черного моря — 14 судов, из которых 4 судна продолжили движение в сторону того же пролива.

Напомним, 12 декабря в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в РФ хватит ракет на 3-5 волн масштабных обстрелов Украины.

В ВСУ 26 декабря допустили, что российские войска могут готовиться к новому массированному ракетному удару по Украине.