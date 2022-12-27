Знищить не один десяток ворогів: бійці ДШВ розповіли про службу трофейного БТР-82 (фото)

Трофейну техніку "подарували" одному з бійців після відновлення поранення. Військовим вдалося відремонтувати БТР, і тепер він служить у Січеславській бригаді.

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Бійці 25-ї десантно-штурмової Січеславської бригади провели бойове злагодження на одному з полігонів. Бійці підрозділу мають російський БТР-82. Про це повідомляє "АрміяInform".

Десантники щодня відпрацьовують тактику дій у складі відділень та взводів, а також відновлюють російську трофейну техніку. Як каже боєць Олександр, БТР-82 йому "подарували" побратими після відновлення поранення. Десантник, будучи водієм БМП, підірвався на міні під час контрнаступу в Харківській області. Машину вже не поновити, але сам Олександр вижив.

[ + – ] Бійці відновили БТР-82

"Незважаючи на те, що машині лише кілька років і у неї невеликий пробіг, рашисти її замордували. Коли я її оглядав, з'ясувалося, що з 4 мостів ледве працює один. Напевно, тому й покинули. Ми з моїм товаришем Сергієм її вже майже повністю відновили. Сьогоднішні стрілянини, де ми вразили мішені, говорять про те, що машина ще добре послужить ЗСУ і знищить не один десяток ворогів", — розповів десантник.

[ + – ] Американський гранатомет M32 Milkor MGL

Інший підрозділ отримав трофейні АК-12 і гранатомет АГС-17. Про автомат військові кажуть, що він працює без нарікань. Відмінності від АК-74 полягають у тому, що на АК-12 встановлений приціл коліматорний, а також є режим стрільби з 2 пострілів. Також у бійців є і західна зброя – кулемет М-60 та шестизарядний 40-мм гранатомет M32 Milkor MGL.

Нагадаємо, 7 грудня в мережі з'явилося відео українського БТР-4 з колесами, що димляться після бою. Незважаючи на пошкодження, екіпаж не постраждав.

27 грудня у WP повідомили, що захоплена техніка РФ додає головного болю для бійців. Машини потрібно тримати у робочому стані, а для цього потрібно знаходити запчастини для них.