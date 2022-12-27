Уничтожит не один десяток врагов: бойцы ДШВ рассказали о службе трофейного БТР-82 (фото)

Трофейную технику "подарили" одному из бойцов после восстановления от ранения. Военным удалось отремонтировать БТР и теперь он служит в Сичеславской бригаде.

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Бойцы 25-й десантно-штурмовой Сичеславской бригады провели боевое слаживание на одном из полигонов. У бойцов подразделения есть российский БТР-82. Об этом сообщает "АрміяInform".

Десантники каждый день отрабатывают тактику действий в составе отделений и взводов, а также восстанавливают российскую трофейную технику. Как говорит боец Александр, БТР-82 ему "подарили" побратимы после восстановления от ранения. Десантник будучи водителем БМП подорвался на мине в ходе контрнаступления в Харьковской области. Машину уже не восстановить, но сам Александр выжил.

[ + – ] Бойцы восстановили БТР-82

"Несмотря на то, что машине всего несколько лет и у нее небольшой пробег, рашисты ее замордовали. Когда я ее осматривал, выяснилось, что из 4 мостов едва работает один. Наверное, потому и покинули. Мы с моим товарищем Сергеем ее уже почти полностью восстановили. Сегодняшние стрельбы, где мы поразили мишени, говорят о том, что машина еще хорошо послужит ВСУ и уничтожит не один десяток врагов", — рассказал десантник.

[ + – ] Американский гранатомет M32 Milkor MGL

Другое подразделение обзавелось трофейными АК-12 и гранатометом АГС-17. Про автомат военные говорят, что он работает без нареканий. Отличия от АК-74 состоят в том, что на АК-12 установлен колиматорный прицел, а также есть режим стрельбы с 2 выстрелов. Также у бойцов есть и западное оружие — пулемет М-60 и шестизарядный 40-мм гранатомет M32 Milkor MGL.

Напомним, 7 декабря в сети появилось видео украинского БТР-4 с дымящимися колесами после боя. Несмотря на повреждения экипаж не пострадал.

27 декабря в WP сообщили, что захваченная техника РФ добавляет головной боли для бойцов. Машины нужно держать в рабочем состоянии, а для этого нужно находить запчасти для них.