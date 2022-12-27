Желанные трофеи, приносящие головную боль: какие проблемы есть с захваченной техникой РФ

Бойцы ВСУ захватывают тысячи единиц вражеской техники, однако в ходе эксплуатации существует проблема поиска нужных деталей для поддержания машин в рабочем состоянии.

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Украинские военные регулярно захватывают российскую технику, которая далеко не вся в идеальной кондиции. Об этом сообщает The Washington Post.

В ходе контранстпуления ВСУ в Харьковской захватили редкую машину российской армии — БМП-3 с 30-мм пушкой и пулеметом. В ВСУ таких машин крайне мало и все они трофейные. Однако конкретно эту машину бойцы смогли использовать около месяца, после чего у БМП начал выходить из строя моторный отсек и заправочная система.

Поэтому машина стоит на ремонтной площадке в Харьковской области. В целом Киев обладает сотнями единиц трофейной техники — танки, БТРы, артиллерия и всевозможное другое вооружение, которое стало ценным активом. Однако в издании утверждают, что часть бронетехники стоит в ангарах так как она нуждается в деталях для ремонта. Подразделение 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ так и не нашли детали для БМП-3.

[ + – ] Техника ломается, поэтому для ремонта российской техники нужны детали Фото: The Washington Post

Комбат Руслан говорит, что техника должна сражаться с врагом, а не простаивать в ангаре. Поэтому главный вызов для украинских рембригад — найти запчасти. В Украине нет единой базы доступных деталей для техники, которая бы позволила сэкономить много времени и ресурсов.

Подобная проблема есть фактически в каждой бригаде. Танкист из 25-й воздушно-десантной бригады Вадим Устенко сказал журналистам, что за последние 7 месяцев он менял трофейные танки 6 или 7 раз так как они ломаются. Сейчас он воюет на Т-80. Бойцы 25-й бригады были первыми, кто зашел в Изюм после побега войск РФ. Устенко говорит, что до половины всей техники оказалось небоеспособной. Для ее применения нужно было много чего отремонтировать.

Фото: The Washington Post

"Говоря только о танках, их действительно было много, но очень немногие работали. Были такие, что вы могли просто запустить их или вам нужно было всего несколько минут работы для запуска. На них можно рассчитывать. Однако были и такие, кто требовал небольшой ремонт — это примерно 30 процентов", — говорит Устенко.

Для ремонта танков можно брать "доноров" и забирать из них запчасти. Иногда бойцы Устенко ищут запчасти у других бригад.

Напомним, 9 декабря украинские десантники затрофеили российский БМП-1 "Басурманин" в нетронутом состоянии.

28 ноября в Oryx подсчитали, что ВСУ затрофеили российской техники на почти 2 млрд долларов. Было захвачено не менее 2 тысяч единиц различного вооружения.