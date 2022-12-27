Бажані трофеї, які приносять головний біль: які проблеми є із захопленою технікою РФ
Бійці ЗСУ захоплюють тисячі одиниць ворожої техніки, однак під час експлуатації існує проблема пошуку потрібних деталей для підтримки машин у робочому стані.
Українські військові регулярно захоплюють російську техніку, яка далеко не вся в ідеальній кондиції. Про це повідомляє The Washington Post.
Під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області захопили рідкісну машину російської армії — БМП-3 з 30-мм гарматою та кулеметом. У ЗСУ таких машин дуже мало, і всі вони трофейні. Однак саме цю машину бійці змогли використати близько місяця, після чого у БМП почав виходити з ладу моторний відсік та заправна система.
Тому машина стоїть на ремонтному майданчику у Харківській області. Загалом Київ має сотні одиниць трофейної техніки — танки, БТРи, артилерія та інше озброєння, яке стало цінним активом. Однак у виданні стверджують, що частина бронетехніки стоїть в ангарах, оскільки вона потребує деталей для ремонту. Підрозділ 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ так і не знайшли деталей для БМП-3.
Комбат Руслан каже, що техніка має битися з ворогом, а не простоювати в ангарі. Тому головний виклик для українських рембригад — знайти запчастини. В Україні немає єдиної бази доступних деталей для техніки, яка б дозволила заощадити багато часу та ресурсів.
Така проблема є фактично у кожній бригаді. Танкіст із 25-ї повітряно-десантної бригади Вадим Устенко сказав журналістам, що за останні 7 місяців він змінював трофейні танки 6 чи 7 разів, оскільки вони ламаються. Нині він воює на Т-80. Бійці 25-ї бригади були першими, хто зайшов до Ізюма після втечі військ РФ. Устенко каже, що до половини всієї техніки виявилося небоєздатною. Для її застосування потрібно було багато чого відремонтувати.
"Говорячи тільки про танки, їх справді було багато, але дуже мало з них працювали. Були такі, що ви могли просто запустити їх або вам потрібно було лише кілька хвилин роботи для запуску. На них можна розраховувати. Однак були й такі, що вимагали невеликий ремонт — це приблизно 30 відсотків”, — каже Устенко.
Для ремонту танків можна брати "донорів" та забирати з них запчастини. Іноді бійці Устенко шукають запчастини до інших бригад.
Нагадаємо, 9 грудня українські десантники затрофеїли російський БМП-1 "Басурманин" у незайманому стані.
28 листопада в Oryx підрахували, що ЗСУ затрофеїли російської техніки на майже 2 млрд доларів. Було захоплено щонайменше 2 тисячі одиниць різного озброєння.