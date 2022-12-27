Бажані трофеї, які приносять головний біль: які проблеми є із захопленою технікою РФ

Бійці ЗСУ захоплюють тисячі одиниць ворожої техніки, однак під час експлуатації існує проблема пошуку потрібних деталей для підтримки машин у робочому стані.

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Українські військові регулярно захоплюють російську техніку, яка далеко не вся в ідеальній кондиції. Про це повідомляє The Washington Post.

Під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області захопили рідкісну машину російської армії — БМП-3 з 30-мм гарматою та кулеметом. У ЗСУ таких машин дуже мало, і всі вони трофейні. Однак саме цю машину бійці змогли використати близько місяця, після чого у БМП почав виходити з ладу моторний відсік та заправна система.

Тому машина стоїть на ремонтному майданчику у Харківській області. Загалом Київ має сотні одиниць трофейної техніки — танки, БТРи, артилерія та інше озброєння, яке стало цінним активом. Однак у виданні стверджують, що частина бронетехніки стоїть в ангарах, оскільки вона потребує деталей для ремонту. Підрозділ 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ так і не знайшли деталей для БМП-3.

[ + – ] Техніка ламається, тому для ремонту російської техніки потрібні деталі Фото: The Washington Post

Комбат Руслан каже, що техніка має битися з ворогом, а не простоювати в ангарі. Тому головний виклик для українських рембригад — знайти запчастини. В Україні немає єдиної бази доступних деталей для техніки, яка б дозволила заощадити багато часу та ресурсів.

Така проблема є фактично у кожній бригаді. Танкіст із 25-ї повітряно-десантної бригади Вадим Устенко сказав журналістам, що за останні 7 місяців він змінював трофейні танки 6 чи 7 разів, оскільки вони ламаються. Нині він воює на Т-80. Бійці 25-ї бригади були першими, хто зайшов до Ізюма після втечі військ РФ. Устенко каже, що до половини всієї техніки виявилося небоєздатною. Для її застосування потрібно було багато чого відремонтувати.

Фото: The Washington Post

"Говорячи тільки про танки, їх справді було багато, але дуже мало з них працювали. Були такі, що ви могли просто запустити їх або вам потрібно було лише кілька хвилин роботи для запуску. На них можна розраховувати. Однак були й такі, що вимагали невеликий ремонт — це приблизно 30 відсотків”, — каже Устенко.

Для ремонту танків можна брати "донорів" та забирати з них запчастини. Іноді бійці Устенко шукають запчастини до інших бригад.

Нагадаємо, 9 грудня українські десантники затрофеїли російський БМП-1 "Басурманин" у незайманому стані.

28 листопада в Oryx підрахували, що ЗСУ затрофеїли російської техніки на майже 2 млрд доларів. Було захоплено щонайменше 2 тисячі одиниць різного озброєння.