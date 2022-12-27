"Це імперія!": в РФ літню жінку виштовхали з автобуса за критику війни в Україні (відео)

На записі, опублікованому ресурсом WarTranslated, чоловік тягне жінку, що лежить на підлозі, за ноги. Тоді як інші пасажири її ображають.

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У мережі з'явилося відео, зроблене в автобусі, ймовірно, одного з російських міст, на якому жінка похилого віку критикує розв'язану Путіним війну в Україні. Після критичних зауважень чоловік схопив її за руку, тяг по підлозі та виштовхав на вулицю. Про це повідомляється в Twitter WarTranslated.

Жінка розмовляла з іншими пасажирами автобуса, зважаючи на все про війну в Україні. Зокрема, назвала Росію "імперією" та вказала, що російські військовослужбовці недостатньо екіпіровані.

[ + – ] Жінка критикувала війну в Україні

"У галошах пішли воювати <…> Я кажу: "Це імперія!" — сказала жінка. У відповідь оточуючі співгромадяни почали її ображати, а чоловік, який підметушився, схопив за руку і почав виштовхувати з автобуса, жінка впала, після чого він тягнув її вже за ноги.

Відеозапис опублікований незалежним ресурсом WarTranslated, який публікує новини про війну в Україні для західної аудиторії.

Підтверджень справжності цього випадку поки що немає.

На початку 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав закон про дискредитацію армії, який по суті забороняє будь-яку критику всього, що пов'язано з російською військовою агресією в Україні.

Нагадаємо, що глава Кремля зателефонував до дівчинки з окупованої Запорізької області після того, як зірвав її листівку з "Ялинки бажань".

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