"Это империя!": в РФ пожилую женщину вытолкали из автобуса за критику войны в Украине (видео)

На записи, опубликованной ресурсом WarTranslated, мужчина тянет лежащую на полу женщину за ноги. В то время как другие пассажиры ее оскорбляют.

Related video

В сети появилось видео, сделанное в автобусе, предположительно, одного из российских городов, на котором пожилая женщина критикует развязанную Путиным войну в Украине. После критических замечаний мужчина схватил ее за руку, тянул по полу и вытолкал на улицу. Об этом сообщается в Twitter WarTranslated.

Женщина беседовала с другими пассажирами автобуса, судя по всему о войне в Украине. В частности, назвала Россию "империей" и указала, что российские военнослужащие недостаточно экипированы.

[ + – ] Женщина критиковала войну в Украине

"В калошах пошли воевать <…> Я говорю: "Это империя!"" — сказала женщина. В ответ окружающие сограждане принялись ее оскорблять, а подсуетившийся мужчина схватил за руку и начал выталкивать из автобуса, женщина упала, после чего он тащил ее уже за ноги.

Видеозапись опубликована независимым ресурсом WarTranslated, который публикует новости о войне в Украине для западной аудитории.

Подтверждений подлинности этого случая пока нет.

В начале 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о дискредитации армии, который, по сути, запрещает любую критику всего, что связано с российской военной агрессией в Украине.

Напомним, что глава Кремля позвонил девочке из оккупированной Запорожской области после того, как сорвал ее открытку с "Елки желаний".

Ранее Фокус сообщал, что в Кропивницком собрали новый украинский БПЛА для ВСУ. Эксперты указали на недостатки системы.