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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Падіння ракети С-300 у Білорусі: посла України викликали до МЗС (фото)

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Фото: РИА Новости | Мінськ викликав українського посла через падіння ракети біля кордону

Білорусь запевняє, що на її території впала українська ракета. Мінськ попередив Київ, що подібні інциденти "можуть призвести до катастрофічних наслідків".

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Посол України у Білорусі Ігор Кізим був викликаний до Міністерства закордонних справ республіки через падіння ракети С-300 на білоруській території. Дипломату заявили "рішучий протест". Про це у четвер, 29 грудня, повідомляє агентство БелТА.

"Силами ППО Білорусі було збито над територією Білорусі українську ракету комплексу С-300. Це дуже серйозний інцидент. І білоруська сторона максимально серйозно до цього питання відноситься", — заявили в дипломатичному відомстві Білорусі.

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У зв'язку з інцидентом українському послу в МЗС Білорусі "було заявлено рішучий протест", а також передано вимогу до Києва провести розслідування обставин пуску ракети. Мінськ також заявив, що українська сторона має притягнути до відповідальності винних в інциденті і вжити "вичерпних заходів", щоб подібна ситуація не повторилася.

"(Такі інциденти) можуть призвести до катастрофічних наслідків для всіх", — сказав офіційний представник білоруського МЗС Анатолій Глаз.

Протест Мінська: реакція з України

Народний депутат Олексій Гончаренко обурився тим, що Мінськ зажадав від України розслідувати падіння ракети С-300 на білоруській території, а також висловив незадоволення тим, що Україна досі має дипломатичні відносини з Білоруссю.

"У мене тільки одне питання. Чому досі наш посол перебуває в Білорусі? Чому ми не розриваємо дипломатичні відносини з режимом лукашенка? З їхньої території у лютому йшли війська, там перебувають російські військові, техніка. З боку Білорусі досі існує загроза. Поки лукашенко при владі – жодних послів. Тільки у незалежній Білорусі з легітимною владою", — сказав парламентар.

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Пост Олексія Гончаренка

Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що вдень біля села Горбаха Брестської області Білорусі, за 20 км від кордону з Україною, впала ракета, яку могли випустити із зенітно-ракетного комплексу С-300. У Мінську вважають, що ця ракета — українська. За дорученням Лукашенка на місці працює група військових та слідчих.

Також ми писали, що у четвер війська Росії завдали масованого ракетного удару по Україні. Сили ППО збили 54 із 69 запущених снарядів.