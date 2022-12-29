Падение ракеты С-300 в Беларуси: посла Украины вызвали в МИД (фото)

Беларусь уверяет, что на ее территории упала именно украинская ракета. Минск предупредил Киев, что подобные инциденты "могут привести к катастрофическим последствиям".

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Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим был вызван в Министерство иностранных дел республики из-за падения ракеты С-300 на белорусской территории. Дипломату заявили "решительный протест". Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает агентство БелТА.

"Силами ПВО Беларуси была сбита над территорией Беларуси украинская ракета комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент. И белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится", — заявили в дипломатическом ведомстве Беларуси.

В связи с инцидентом украинскому послу в МИД Беларуси "был заявлен решительный протест", а также передано требование к Киеву провести расследование обстоятельств пуска ракеты. Минск также заявил, что украинская сторона должна привлечь к ответственности виновных в инциденте и предприняла "исчерпывающие меры", чтобы подобная ситуация не повторилась.

"(Такие инциденты) могут привести к катастрофическим последствиям для всех", — сказал официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.

Протест Минска: реакция из Украины

Народный депутат Алексей Гончаренко возмутился тем, что Минск потребовал от Украины расследовать падение ракеты С-300 на белорусской территории, а также высказал недовольство по поводу того, что Украина до сих пор имеет дипломатические отношения с Беларусью.

"У меня только один вопрос. Почему до сих пор наш посол находится в Беларуси? Почему мы не разрываем дипломатические отношения с режимом лукашенко? С их территории в феврале шли войска, там находятся русские военные, техника. Со стороны Беларуси до сих пор существует угроза. Пока лукашенко у власти – никаких послов. Только в независимой Беларуси с легитимными властями", — сказал парламентарий.

[ + – ] Пост Алексея Гончаренко

Напомним, 29 декабря сообщалось, что днем возле села Горбаха Брестской области Беларуси, в 20 км от границы с Украиной, упала ракета, которую могли выпустить из зенитно-ракетного комплекса С-300. В Минске считают, что данная ракета — украинская. По поручению Лукашенко на месте работает группа военных и следователей.

Также мы писали, что в четверг войска России нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО сбили 54 из 69 запущенных снарядов.