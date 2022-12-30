Атака дронів у ніч проти 30 грудня: ЗСУ збили всі 16 Shahed-136, — Повітряні сили (фото)

Зі свого боку заступник голови ОП Кирило Тимошенко стверджує, що один іранський БПЛА вдарив по адміністративній будівлі столиці, там почалася пожежа, яку вдалося ліквідувати.

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У ніч із 29 на 30 грудня Росія атакувала Україну за допомогою 16 іранських ударних дронів Shahed-131/136. Однак усі ворожі безпілотники вдалося збити українським військовим. Про це розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

Повідомляється, що дрони зайшли на територію України з південно-східного та північного напрямків. ЗС РФ намагалися використати русло річки Дніпро, щоб подолати українську систему ППО.

Однак усі 16 ворожих БПЛА були ліквідовані силами та засобами повітряних командувань "Схід" і "Центр", а також підрозділами ППО інших складників Сил оборони.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко розповів, що за інформацією сил ППО, 7 іранських дронів атакували столицю. Проте 2 з них українські військові збили на підльоті, ще 5 над містом.

Унаслідок падіння уламків було пошкоджено вікна у житловому будинку та в одному нежитловому будинку в Голосіївському районі Києва, ніхто не постраждав.

Зі свого боку, заступник голови ОП Кирило Тимошенко стверджує, що іранський безпілотник влучив у чотириповерхову адміністративну будівлю столиці. Внаслідок чого почалася пожежа, її вдалося ліквідувати. Крім того, пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, у ньому вибито вікна з 1 по 5 поверхи. Інформації щодо постраждалих немає.

Зазначимо, голова КМВА Сергій Попко заявляв, що в ніч з 29 на 30 грудня було збито всі 5 БПЛА Shahed, які атакували столицю, але було пошкоджено адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці.

Нагадаємо, 29 грудня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що наступний обстріл може бути більш масованим. За його словами, носіїв ракет в РФ достатньо, проте незрозуміло, скільки вона готова витратити крилатих ракет.