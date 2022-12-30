Атака дронов в ночь на 30 декабря: ВСУ сбили все 16 Shahed-136, — Воздушные силы (фото)

В свою очередь замглавы ОП Кирилл Тимошенко утверждает, что один иранский БПЛА ударил по административному зданию столицы, там начался пожар, который удалось ликвидировать.

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В ночь с 29 на 30 декабря Россия атаковала Украину с помощью 16 иранских ударных дронов Shahed-131/136. Однако все вражеские беспилотники удалось сбить украинским военным. Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Сообщается, что дроны зашли на территорию Украины из южно-восточного и северного направлений. ВС РФ пытались использовать русло реки Днепр, чтобы преодолеть украинскую систему ПВО.

Однако все 16 вражеских БПЛА были ликвидированы силами и средствами воздушных командований "Восток" и "Центр", а также подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что по информации сил ПВО, 7 иранских дронов атаковали столицу. Однако 2 из них украинские военные сбили на подлете, еще 5 — над городом.

В результате падения обломков были повреждены окна в жилом доме и в одном нежилом здании в Голосеевском районе Киева, никто не пострадал.

В свою очередь заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко утверждает, что иранский беспилотник попал в четырехэтажное административное здание столицы. В результате чего начался пожар, его удалось ликвидировать. Кроме того, поврежден девятиэтажный жилой дом, в нем выбиты окна с 1 по 5 этажи. Информации о пострадавших нет.

Отметим, глава КМВА Сергей Попко заявлял, что в ночь с 29 на 30 декабря были сбиты все 5 БПЛА Shahed, атаковавшие столицу, но было повреждено административное здание в Голосеевском районе столицы.

Напомним, 29 декабря спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что следующий обстрел может быть более массированнным. По его словам, носителей ракет у РФ достаточно, однако непонятно, сколько она готова потратить крылатых ракет.