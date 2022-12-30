"100 пострілів – 100 влучень": Кличко розкрив показники ефективності ЗРК IRIS-T

Київський мер закликав Німеччину і надалі передавати засоби ППО, оскільки поки йде війна, "їх не може бути достатньо".

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Мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю для Spiegel заявив про 100% ефективність німецького ЗРК IRIS-T.

Керівник КМДА передав подяку через німецьких журналістів владі Німеччини за постачання Україні зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Він допомагає захищати небо від російських ракет.

"Німецькі системи протиповітряної оборони працюють дуже точно. Сто пострілів, сто попадань", — заявив Кличко.

Також він закликав Німеччину не зупинятися на цьому та постачати Україні більше засобів ППО. Комплексів може бути достатньо, оскільки війна ще завершилася.

Віталій Кличко також запитав про те, чи може бути новий наступ на Київ. Мер вважає, що у головнокомандувача більше інформації, але за даними, які передають йому, на півночі РФ сконцентрувала понад 50 тисяч солдатів. Тому відкидати можливість ще одного наступу не можна.

Нагадаємо, канцлер Олаф Шольц заявив, що у 2023 році Німеччина передасть Україні ще 3 ЗРК IRIS-T.

29 листопада у Повітряних силах заявили, що основою українського ППО будуть ЗРК IRIS-T, NASAMS та Patriot.