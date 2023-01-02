"Знаємо про всі пересування та бази": представник ГУР про ядерну зброю РФ (відео)

Як заявив Вадим Скібіцький, Україна проводила розвідку стратегічних сил РФ ще з 2014 року, і навіть раніше. Тому всі "процедурні питання" відомі.

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Російські війська мають на озброєнні всі види ядерної зброї, проте Головне управління розвідки Міноборони України знає про всі переміщення. Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Вадим Скібіцький, повідомляє Фокус.

ЗС РФ має всі види ядерної зброї — тактичну та стратегічну. Водночас військова розвідка має досвід моніторингу та розвідки стратегічних сил РФ. Вони проводились ще з 2014 року та раніше. Україні відомі "всі процедурні питання". Завдяки цьому Головне управління розвідки контролює саме ядерний складник збройних сил РФ.

По-перше, ми знаємо всі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відстежуємо всі переміщення всіх носіїв. Ми стежимо за активними заходами, які може проводити або проводить дванадцяте головне управління міністерства оборони РФ. Саме воно відповідає за підготовку та доставку ядерних зарядів до зброї", — заявив Скібіцький.

Нагадаємо, 30 грудня білоруський опозиціонер Павло Латушко заявив, що Володимир Путін готується розмістити у Білорусі ядерну зброю. Для цього на бойове чергування вже надійшли ОТРК "Іскандер". Також було модернізовано штурмовики Су-25.

28 грудня у Міноборони Італії назвали умови для ядерного удару РФ по Україні. Кремль може піти на такий крок, якщо опиниться перед загрозою програти у війні.