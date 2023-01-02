"Знаем обо всех передвижениях и базах": представитель ГУР о ядерном оружии РФ (видео)

Как заявил Вадим Скибицкий, Украина проводила разведку стратегических сил РФ еще с 2014 года и даже ранее. Поэтому все "процедурные вопросы" известны.

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У российских войск есть на вооружении все виды ядерного оружия, однако Главное управление разведки Минобороны Украины знает обо всех перемещениях. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий, передает Фокус.

ВС РФ обладает всеми видами ядерного оружия — тактическим и стратегическим. Вместе с тем военная разведка обладает опытом мониторинга и разведки стратегических сил РФ. Они проводились еще с 2014 года и ранее. Украине известны "все процедурные вопросы". Благодаря этому Главное управление разведки держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил РФ.

"Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы постоянно отслеживаем все перемещения всех носителей. Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводит двенадцатое главное управление министерства обороны РФ. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию", – заявил Скибицкий.

Напомним, 30 декабря белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что Владимир Путин готовится разместить в Беларуси ядерное оружие. Для этого на боевое дежурство уже поступили ОТРК "Искандер". Также были модернизированы штурмовики Су-25.

28 декабря в Минобороны Италии назвали условия для ядерного удара РФ по Украине. Кремль может пойти на такой шаг, если окажется перед угрозой проиграть в войне.